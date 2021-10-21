Жительница Ярославля обманула людей на 62 миллиона и скрылась в Белоруссии
Ярославль, 21 октября, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Жительница Ярославля убеждала своих знакомых и друзей брать кредиты на авто, с предложением перепродавать их в Белоруссии. Таким путём она выманила из людей свыше 62 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области.
Действовала женщина с января 2014 года. Она убеждала знакомых оформлять кредиты на авто или отдавать ей имеющуюся наличку для покупки автомобилей, а затем перепродавать их в Белоруссии.
Сначала женщина исправно платила по кредитам, но с 2016 года перестала выходить на связь. Обманутые граждане пытались привлечь её к ответу, однако не смогли и тогда в 2018 году было подано первое заявление полицию, а позднее возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Всего жертвами женщины стали 16 человек — жители Ярославской и Московской областей. Общая сумма ущерба составила более 62 миллиона рублей. Женщине грозит до 10 лет лишения свободы вместе со штрафом в 1 миллион рублей. Дело передано в суд.