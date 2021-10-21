Орск, Оренбургская область, 21 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области утром 21 октября недалеко от пешеходного перехода насмерть сбили 80-летнюю женщину, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Автомобиль, сбивший пожилую женщину

По данным ведомства, орчанка переходила проезжую часть по линии перекрестка — на расстоянии 150 метров от зебры. Пенсионерка попала под колеса автомобиля «ВАЗ-21 124», которым управлял 29-летний мужчина.

Женщину госпитализировали. Но спасти ей жизнь не удалось. Пожилая горожанка скончалась в приемном покое клиники.

По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Правоохранители отметили, что в момент дорожно-транспортного происшествия светоотражающие элементы на одежде пенсионерки отсутствовали.