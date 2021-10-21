Вашингтон, 21 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Геймеры спорят в соцсетях по поводу функции, которая, возможно, появится в онлайн-игре Battlefield 2042 в момент релиза. Об этом 21 октября сообщает портал Comicbook.

Компания Electronic Arts Логотип игры Battlefield 2042

Известный датамайнер (человек. занимающийся поиском данных в сети их анализом) Temporyal обнаружил в файлах игры упоминание о том, что в конце раунда будет появляться экран Players of the Match («Игроки матча») с тремя персонажами лучших геймеров вне зависимости от их принадлежности к команде. При этом оперативники смогут показывать несколько победных поз и получат 15 голосовых реплик.

Издание отмечает, что не всем поклонникам франшизы Battlefield пришлась по душе эта идея разработчиков. Другие геймеры дали понять, что они не против неё, но при этом отметили, что им не понравилась реализация.

https://twitter.com/temporyal/status/1450840295298510848

Напомним, релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября 2021 года. Игра выйдет на ПК и консолях Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и PlayStation 5.