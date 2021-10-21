Чебоксары, 21 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Чувашии в 2021 году сократился экспорт сельскохозяйственной продукции. Причиной стала неблагоприятная погода, сказавшаяся на урожае. Об этом заявил руководитель управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области Алексей Палькин, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

ИА REGNUM Алексей Палькин

Ведомство контролирует соблюдение предприятиями фитосанитарных и ветеринарных требований стран-импортеров.

«В этом году наблюдается снижение экспортных показателей зерна вследствие неблагоприятных погодных условий. За девять месяцев с территории Чувашской Республики на экспорт в Польшу, Украину, Латвию, Германию, Швейцарию отправлено 700 кг зерна, в то время как в 2020 году — 5,5 тыс. тонн», — сказал Алексей Палькин.

По его словам, также было экспортировано 220 тонн семян горчицы, пшеницы, ячменя (в Таджикистан, Украину, Казахстан), 62 тонны картофеля (в Казахстан), 179 тонн лука-севка (в Белоруссию, Молдавию, Монголию и Казахстан).

Руководитель управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области подчеркнул, что вся подкарантинная продукция исследовалась в подведомственной Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории (ФГБУ «ЦНМВЛ»):

"По результатам исследований карантинные организмы не выявлены».

Что касается экспорта животноводческой продукции, в реестре предприятий Таможенного союза состоят 9 предприятий Чувашии, а реестре предприятий экспортеров — семь. Управлением проконтролировано и оформлено для отправки на экспорт 1123,9 тонн продукции животного происхождения — в основном мясопродукты из мяса птицы.

«В Китай через Большой порт Санкт-Петербурга отправлено 40 партий 1098,5 тон замороженных ног и крыльев цыплят-бройлеров, это вдвое меньше чем в прошлом году. Из молочной продукции экспортировано сливочное масло и глазированные сырки — всего 84 партии 25,4 тонны в Узбекистан и Казахстан», — добавил Алексей Палькин.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 октября 2021 года в Чувашии хозяйствах всех категорий убрано 567 тыс. зерновых и зернобобовых культур, что на 35% меньше к аналогичному прошлогоднему периоду. Урожайность упала на 38%.