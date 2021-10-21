Чувашия резко сократила экспорт зерна
Чебоксары, 21 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Чувашии в 2021 году сократился экспорт сельскохозяйственной продукции. Причиной стала неблагоприятная погода, сказавшаяся на урожае. Об этом заявил руководитель управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области Алексей Палькин, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.
Ведомство контролирует соблюдение предприятиями фитосанитарных и ветеринарных требований стран-импортеров.
По его словам, также было экспортировано 220 тонн семян горчицы, пшеницы, ячменя (в Таджикистан, Украину, Казахстан), 62 тонны картофеля (в Казахстан), 179 тонн лука-севка (в Белоруссию, Молдавию, Монголию и Казахстан).
Руководитель управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области подчеркнул, что вся подкарантинная продукция исследовалась в подведомственной Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории (ФГБУ «ЦНМВЛ»):
Что касается экспорта животноводческой продукции, в реестре предприятий Таможенного союза состоят 9 предприятий Чувашии, а реестре предприятий экспортеров — семь. Управлением проконтролировано и оформлено для отправки на экспорт 1123,9 тонн продукции животного происхождения — в основном мясопродукты из мяса птицы.
Как сообщало ИА REGNUM, на 1 октября 2021 года в Чувашии хозяйствах всех категорий убрано 567 тыс. зерновых и зернобобовых культур, что на 35% меньше к аналогичному прошлогоднему периоду. Урожайность упала на 38%.