Москва, 21 октября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Решением Арбитражного суда Москвы корейской компании Samsung Electronics и её дочерней компании запрещён ввоз на территорию России 61 модели смартфонов Samsung. Об этом 21 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на резолютивную часть дополнительного решения суда по иску швейцарской компании Sqwin SA.

StockSnap Samsung

Истец требует запретить использование в России платежного сервиса Samsung Pay на основании защищённого российским патентом своего права на изобретение «Системы электронных платежей».

В июле суд уже выносил решение по продукции, включающей Samsung Рау, однако конкретные модели телефонов не указывались. В связи с этим истец подал ходатайство, послед рассмотрения которого 19 октября было вынесено дополнительное решение, по которому в список вошло 61 устройство, предназначенное для использования платежного сервиса Samsung Рау.

Как сообщало ИА REGNUM, в сеть выложили рендеры (3D-изображения) будущего смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra.