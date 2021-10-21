Париж, , 11:48 — REGNUM Решение Варшавы о приоритете польской конституции над нормами Евросоюза может повлечь за собой введение санкций. Об этом госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил в эфире телеканала LCI.

Здание МИД Франции Instagram.com/francediplo

Он отметил, что в первую очередь с Польшей нужно продолжать политический диалог. Но если он не даст результатов, против Варшавы могут ввести «различные санкции, в том числе финансовые».

По словам Бона, Евросоюз — это суверенный выбор, вступать туда никого не заставляют, из него можно выйти, как это сделала Великобритания. Польша не хочет выходить из ЕС, но эта страна берёт на себя риск, когда не выполняет общие правила.

Конкретное решение по Польше, добавил он, на саммите глав государств и правительств ЕС 21 октября приниматься не будет. Премьер-министру Польши дадут возможность прояснить ситуацию. В Европарламенте 19 октября он выступил не очень убедительно, и, скорее, был нацелен на провокацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством ЕС. Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) —Манфред Вебер предположил, что Польша вовсе покинет ЕС.

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