Омск, 21 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В 2022 году Омская область масштабно отметит 200-летие. Регион активно готовится к этому празднику, сообщили ИА REGNUM 21 октября в областном правительстве.

Антон Денисенко Омск

По словам губернатора Александра Буркова, запланированы выставки, концерты, фестивали. Также будет снят художественно-документальный фильм.

В целом у региона большие планы в сфере культуры, подчёркивают областные власти. Например, до конца 2021 года должна быть завершена реновация культурного центра «Север» в Таре, отремонтировано десять домов культуры и 33 детские школы искусств.

В 2022 году на мероприятия по национальному проекту «Культура» будет направлено более 0,5 млрд рублей. На эти средства планируют провести капитальный и текущий ремонт 40 домов культуры. Кроме того, продолжится реконструкция и капремонт детских школ искусств, создание модельных библиотек в районах.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморье 20 октября отметило 83-летие со дня образования.

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