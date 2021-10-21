Кохын, Южная Корея, 21 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. 21 октября в 17:00 по местному времени состоялся запуск первой южнокорейская ракеты-носителя «Нури», сообщает Hankook Ilbo.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Запуск был осуществлен с космодрома «Наро», расположенного в уезде Кохын провинции Чолла-Надо (~473 км к югу от Сеула).

Известно, что с момента начала разработки до запуска ракеты-носителя прошло одиннадцать лет и семь месяцев.

Ожидается, что ракета выйдет на заданную орбиту спустя 16 минут и 7 секунд после запуска.

Как сообщили в Корейском институте аэрокосмических исследований, вывод о том, насколько успешным был запуск, можно будет сделать через 30 минут после старта.