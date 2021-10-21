Иркутск, 21 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Приангарье повышение заработной платы работников бюджетной сферы в рамках исполнения «майских» Указов президента России реализуются в плановом порядке. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Иркутской области Константин Зайцев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданная зарплата

По официальным данным, среди регионов Сибирского федерального округа по уровню средней заработной платы работников, предусмотренных Указами, по итогам первого полугодия 2021 года Иркутская область находится на втором месте после Красноярского края, опередив Томскую область (по итогам 2020 года Иркутская область занимала третье место).

В среднем планируемый рост зарплаты работников бюджетной сферы по итогам 2021 года спрогнозирован на уровне 6,5%.