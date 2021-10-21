Киев, 21 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В консультативный совет крупной украинской компании по добыче титановой руды «Велта» вошёл Мэттью Мюррей, бывший советник 44-го президента США Барака Обамы. Об этом сообщает украинское издание «Левый берег».

Ivtorov Добыча апатитовой руды

По информации ПКФ «Велта», добывающее титановую руду в Кировоградской области, он стал первым членом консультативного совета материнской компании Velta Holding US Inc. на новом посту он будет отвечать за направление стратегического партнерства компании с рынком США.

Как заявил изданию сам Мюррей, его сотрудничество с компанией будет направлено на «укрепление экономических отношений между Украиной и США в стратегически важном титановом секторе».

Напомним, Мэттью Мюррей с 2012 по 2017 год входил в администрацию президента США Барака Обамы в качестве заместителя помощника министра по сотрудничеству с Европой, Ближним Востоком и Африкой в министерстве торговли США, а также был старшим советником по вопросам управления и верховенства права в Агентстве международного развития.