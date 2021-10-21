Самара, 21 октября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. Карантин по бешенству животных установлен в Железнодорожном районе Самары. Соответствующее постановление главы Самарской области Дмитрия Азарова опубликовано на сайте областного правительства.

U24news.ru В 14 населённых пунктах Калужской области введен карантин в связи с бешенством животных

Сообщается, что очаг бешенства был обнаружен в квартире дома по ул. Киевская. В связи с этим территория Железнодорожного района признана неблагополучной по бешенству животных.

В связи с этим здесь временно запрещается проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением восприимчивых животных, также запрещено вывозить и отлавливать таких животных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что ограничительные мероприятия были введены в селе Майское Пестравского района Самарской области и в Советском районе Самары после обнаружения там очагов бешенства.