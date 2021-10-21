Белгород, 21 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. И. о. прокурора Белгородской области подал иск в Октябрьский районный суд Белгорода об оспаривании зарегистрированных прав на недвижимое имущество семьи экс-заместителя губернатора Наталии Зубаревой, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Ответчиками в деле указаны областной департамент имущественных и земельных отношений, правительство региона, Наталия Зубарева и её сын Семён Зубарев. Иск поступил в суд 19 октября, вечером 20 октября материалы переданы судье.

В правительстве области изданию «Бел.ру» пояснили, что квартиру площадью 149 кв. м на улице Костюкова в Белгороде экс-заместитель губернатора получила в октябре 2016 года по договору найма служебного помещения. В сентябре 2020 года жильё передали в собственность сыну Зубаревой по итогам приватизации.

Как сообщало ИА REGNUM, о квартирах, подаренных детям высокопоставленных чиновников, рассказал белгородский блогер, в его распоряжении данные о, как минимум, трёх «подарках». Губернатор потребовал провести объективное расследование, через четыре дня с занимаемых должностей были уволены начальник департамента имущественных и земельных отношений Валерий Шамаев и Наталия Зубарева, курировавшая социальный блок.