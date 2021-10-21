Нур-Султан, , 11:13 — REGNUM В Казахстане необходимо пресекать все проявления «этнического высокомерия», заявил 21 октября президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«Все проявления этнического высокомерия, от кого бы они ни исходили, дискриминация по любым признакам, попытки расшатать на этой почве общественный порядок и в целом внутреннюю стабильность должны жёстко пресекаться, в соответствии с законом», — сказал он на заседании ассамблеи народа Казахстана.

Токаев добавил, что нулевая терпимость к конфликтам на этнической почве «должна стать нормой для органов внутренних дел и прокуратуры».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Токаев заявил, что власти Казахстана не должны препятствовать изучению в школах иностранных языков, в том числе русского языка.

Он отметил, что для детей лучше, чтобы они знали больше языков. Президент подчеркнул, что не нужно добиваться, чтобы дети изучали только один язык.