Тюмень, 21 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Тюменской области несовершеннолетние с 25 октября по 31 декабря 2021 года смогут посещать торгово-развлекательные центры только с родителями или законными представителями. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

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Данные ограничения вводятся из-за сложной эпидобстановки по коронавирусной инфекции.

Кроме того, в Тюменской области приостановлен личный приём граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти до 31 декабря 2021 года включительно.