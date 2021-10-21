Несовершеннолетние тюменцы будут посещать ТРЦ только с родителями
Тюмень, 21 октября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Тюменской области несовершеннолетние с 25 октября по 31 декабря 2021 года смогут посещать торгово-развлекательные центры только с родителями или законными представителями. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
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Данные ограничения вводятся из-за сложной эпидобстановки по коронавирусной инфекции.
Кроме того, в Тюменской области приостановлен личный приём граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти до 31 декабря 2021 года включительно.