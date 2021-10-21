Ярославль, 21 октября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Ярославле жители направили обращение на имя врио губернатора Михаила Евраева, в котором попросили его взять под особый контроль ситуацию с благоустройством «Озёрной гривки». Пост об этом опубликован в тематической группе «Озёрная гривка ЭКОПАРК Ярославль» во ВКонтакте.

Группа «Озёрная гривка ЭКОПАРК Ярославль» ВКонтакте «Озёрная гривка»

Обращение было подано 20 октября, составители письма отнесли его в правительство лично.

«Уважаемый Михаил Яковлевич! Просим Вас взять на особый контроль процесс строительства спортивно-игрового комплекса на «Озерной гривке», дать оценку обоснованности уменьшения сметной стоимости относительно утвержденной суммы целевых средств областного бюджета до проведения аукциона на указанном объекте, а также срокам реализации. В настоящее время темп работ на объекте выглядит недостаточным и вызывает обеспокоенность жителей, подрядчик испытывает сложности», — пишут ярославцы в обращении к врио губернатора.

Утверждённая сумма для реализации проекта составляет 18 миллионов, однако на аукцион проект был выставлен с ценой в 13 миллионов 890 тысяч 127 рублей, жители просят дать ответ — когда и на какие цели будут потрачены оставшиеся деньги в сумме 4 миллионов 109 тысяч 872 рублей. Как отмечают ярославцы, в мэрии им на этот вопрос ответ на дали.

Хотят узнать подробнее составители обращения и ситуацию со сроками работ — городские власти обещают завершить их к концу ноября, а подрядчик до конца года. Сами жители считают, что комплекс не достроят раньше января 2022 года.