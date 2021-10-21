Екатеринбург, 21 октября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Свердловской области не планируют введение нерабочих дней с 23 октября. Об этом пишут СМИ.

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И.о. губернатора Алексей Шмыков провёл заседание регионального правительства. На нём было принято решение о том, что в регионе нерабочие дни будут с 30 октября по 7 ноября.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о нерабочей неделе с 30 по 7 ноября. Но регионы, в которых ситуация с заболеваемостью COVID-19 неудовлетворительная, могут ввести нерабочие дни с 23 октября. В списке по количеству заболевших Свердловская область находится на пятом месте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 25 октября в Свердловской области вводят QR-коды, свидетельствующие о вакцинации или перенесенной болезни. Для посещения библиотек, музеев, выставочных центров и ряды других учреждений необходимо будет предъявить код сотруднику.