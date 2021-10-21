Москва, 21 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В четверг, 21 октября, в работе социальной сети TikTok на территории США зафиксированы неполадки. Об этом 21 октября сообщается на сайте сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Chantelle van Heerden TikTok

Уточняется, что большая часть из сообщивших о сбоях в работе TikTok жалуется на работу мобильного приложения. Еще часть пользователей испытывает сложности при подключении к серверу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп объявил о создании собственной медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG), под началом которой будет запущена новая социальная сеть.