Ульяновск, 21 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрирован ещё один пал сухой травы. Об этом сообщает управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куст травы после пала травы

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По оперативным данным ведомства, 20 октября спасатели ликвидировали один травяной пожар. Он произошёл в Карсунском районе, площадь возгорания составила 1 гектар.

Напомним, в Ульяновской области установлен особый противопожарный режим. Он будет действовать до конца октября 2021 года.

Отметим, что 21 октября в регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в Ульяновской области ликвидировано пять травяных пожаров площадью 5 гектаров, 18 октября потушили четыре пала сухой травы площадью 0,146 гектара.