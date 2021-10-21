Вашингтон, 21 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Американская предпринимательница Пэрис Хилтон рассказала о пережитом насилии в подростковом возрасте. Об этом 21 октября пишет издание Lenta.ru.

Скриншот с YouTube Пэрис Хилтон

По словам Хилтон, она подвергалась психологическому и физическому насилию, пока находилась в специализированном центре для лечения трудных подростков. Как заявляет предпринимательница, её насильно запирали и удерживали в учреждении, заставляли пить лекарства, а сотрудники мужского пола подглядывали за ней, пока она принимала душ. «Это был самый болезненный и травмирующий опыт в моей жизни», — поделилась Хилтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пэрис Хилтон купила дом более чем за $8 млн (около 623 млн рублей). Ранее особняк принадлежал бывшему председателю киностудии Universal Pictures Тому Поллоку.