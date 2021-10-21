Москва, 21 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В сентябре 2021 года в Москве на первичном рынке жилой недвижимости зарегистрировано 9995 договоров долевого участия (ДДУ), что на 56% больше, чем в августе. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе столичного управления Росреестра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

За первые девять месяцев 2021 года в столице на рынке новостроек зарегистрировано 100 536 ДДУ, в том числе 68 637 договоров на рынке жилой недвижимости. Это выше аналогичных показателей 2020 и 2019 годов.

Глава управления Игорь Майданов рассказал, что порог в 100 тысяч впервые превышен в Москве за девять месяцев регистраций договоров долевого участия в строительстве.

«В месячном выражении сентябрь не только не уступил августу, наоборот — число оформленных квартир в новостройках (жилье) выросло на 56%. Правда, нежилые помещения оказались менее востребованы у москвичей, что привело к снижению на 37%: август 3,4 тыс., сентябрь 2,1 тыс. ДДУ», — отметил Майданов.

Он напомнил, что год назад, в сентябре 2020 года в жилом фонде столицы фиксировался ажиотажный спрос на новостройки, тогда был установлен абсолютный рекорд — 11,8 тыс. ДДУ. Однако по сравнению с сентябрём 2019 года прошедший месяц показал рост на 79% — тогда зарегистрировали лишь 5,6 тыс. ДДУ.