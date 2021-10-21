Кишинёв, , 11:05 — REGNUM Правительство Молдавии 21 октября утвердило программу сотрудничества между министерством образования республики и министерством просвещения Румынии на период с 2021 по 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба молдавского правительства.

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Документ предусматривает реализацию программы академической мобильности между странами, курсы повышения квалификации учителей, и переустройство школьных программ в Молдавии в соответствии с «европейской образовательной практикой». Также в ходе программы предполагается поставка учебников и других материалов.

Программу также должна одобрить румынская сторона. Предыдущая аналогичная программа действовала с 2016 по 2019 год.

Стоит отметить, что президент Молдавии Майя Санду ранее признала, что у нее есть румынское гражданство. Она также является сторонницей идеи, что молдавский язык якобы является не отдельным языком, а подвидом румынского. Санду ранее заявила, что соответствующие положения нужно внести в конституцию Молдавии.