Сеул, , 11:04 — REGNUM В ходе своего визита в Москву, который состоится с 26 по 28 октября, глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён собирается провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Чон Ый Ён Yonhapnews.co.kr

«Министр Чон на переговорах с министром Лавровым планирует широкий обмен мнениями, в том числе о двусторонних отношениях, проблемах на Корейском полуострове, продвижении реального сотрудничества, актуальных региональных и международных вопросах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что, как запланировано, главы МИД двух стран также будут принимать участие в церемонии закрытия Года южнокорейско-российских взаимных обменов, объявленного в минувшем году в связи с 30-летием двусторонних отношений.

«Ожидается, что нынешний визит в Россию нашего министра иностранных дел даст шанс на укрепление стратегического диалога с Россией, стержневым партнером в «новой северной дипломатии», на еще большее укрепление дружеских отношений», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр обороны Южной Кореи Со Ук провел 20 октября ряд встреч с высокопоставленными представителями военных кругов шести стран, прибывших в Южную корею для участия в Международной выставке авиакосмических и оборонных технологий (ADEX).