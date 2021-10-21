Хабаровск, 21 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв пригласил коллегу — главу Приморья Олега Кожемяко, заключить спортивное пари на исход игр хоккейных команд регионов «Амура» и «Адмирала».

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Дегтярев поздравил приморцев с возвращением их команды в чемпионат Континентальной хоккейной лиги и в преддверии первого из четырёх раундов нового дальневосточного дерби обратился к Кожемяко: «Давайте поспорим».⠀

«Победителем пари будет считаться тот, чья команда одержит больше побед в серии из четырёх матчей этого сезона. В случае проигрыша маскот проигравшей команды на следующей игре наденет свитер соперника. Болеем за своих, болеем за красивый хоккей и доброе, но острое соперничество!» — написал на своей странице в соцсетях Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский «Амур» одержал победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.