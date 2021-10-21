Москва, 21 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Девушка, которая обнажила грудь на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы, попала в поле зрения полиции. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с публикацией в интернете видеоролика с выходкой блогера. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Храм Василия Блаженного

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«ГУ МВД России по городу Москве изучает видео, размещённое в сети Интернет, где женщина на фоне православного храма в центре Москвы показывает обнажённые части тела», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом.

Добавим, что, по предварительной информации, провокационный флешмоб устроила блогер под ником Lola Bunny. После распространения видео она извинилась в социальных сетях. По её словам, ролик сняли несколько лет назад и она не причастна к его публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября под суд пойдут участники фотосессии, которые имитировали интимную связь на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы. При этом на женщине была надета куртка с надписью «Полиция».

Рассмотрение уголовного дела в отношении блогера из Таджикистана Муроджонзода Руслани Талабджона (известного в соцсетях как Руслан Бобиев) и его подруги Анастасии Чистовой 28 октября рассмотрят в судебном участке №370 мирового судьи Тверского суда.