Москва, 21 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Корейской компании Samsung Electronics и её российскому подразделению запрещено ввозить, продавать и хранить на территории России 61 модель смартфонов Samsung, включая новейшее устройство Samsung Galaxy Z Flip. Такое решение вынес арбитражный суд Москвы.

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Суд опубликовал резолютивную часть дополнительного решения по иску швейцарской компании Sqwin SA, которая потребовала запретить использование платежного сервиса Samsung Pay в России. По мнению истца, использование этого сервиса нарушает его права на изобретение «Системы электронных платежей», которое защищено российским патентом.

Как сообщало ИА REGNUM, суд запретил «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics использовать в России устройства с Samsung Рау ещё в июле. Тогда в суде не уточнили, на какие модели устройств распространяется запрет.

В дополнительном решении от 19 октября этот перечень есть, он состоит из 61 пункта. В нём перечислены смартфоны Samsung от вышедшего в 2017 году Galaxy J5 до новинок Galaxy Z Flip и Galaxy Fold.

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