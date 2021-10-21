Нюрбург, Германия, 21 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Специалисты американского автопроизводителя Ford испытали на трассе Нюрбургринг обновлённый кроссовер Puma ST с гибридным агрегатом. Снимки с прототипом размещены на сайте Motor1.

Motor1 Ford Puma ST

Дизайн гибридной модели Puma ST будет немного отличаться от нынешней версии автомобиля. Новый автомобиль получит другую комбинацию колёс и шин, а также иную графику кузова. В целом же прототип очень похож на базовую модель, однако жёлтая наклейка на заднем стекле говорит о том, что перед нами гибрид.

Ожидается, что в качестве силового агрегата у кроссовера будет трехцилиндровый турбомотор объёмом 1,5 литра. Максимальная производительность «движка» равна 197 л. с. (320 Нм). С таким мотором новый Puma ST может набрать «сотню» за 6,7 секунды. При этом максимальная скорость машины равна 220 км/ч.

Стоит отметить, что гибридная модель Puma будет участвовать в чемпионате мира по ралли 2022 года. Это авто получит 1,6-литровый турбированный битопливный мотор, который «трудится» вместе с электромотором.

Ранее глава «Соллерс Форд» Адиль Ширинов сообщил, что в 2023 году на производственной площадке компании в Елабуге планируют организовать сборку электрофургонов Ford E-Transit.

Читайте также: Компания Ford представила обновленный Focus