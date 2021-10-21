Краснодар, , 11:01 — REGNUM Пост первого заместителя губернатора Краснодарского края покинул Андрей Алексеенко, сообщили 21 октября в пресс-службе администрации региона. Причина увольнения — переход на другую работу.

Парк «Краснодар» Марина Каширская © ИА REGNUM

Сегодня же, 21 октября, городская дума Краснодара на внеочередном заседании утвердила Андрея Алексеенко на должность первого заместителя главы краевого центра. Алексеенко будет исполнять обязанности главы Краснодара до завершения конкурса.

Как сообщало ИА REGNUM, пост главы Краснодара оказался вакантным после избрания Евгения Первышова депутатом Государственной думы VII созыва на сентябрьских выборах. В конце сентября гордума объявила конкурс на пост главы города, приём документов стартовал 4 октября и завершится 29 октября. Сам конкурс назначен на 15 ноября.

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