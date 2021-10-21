Вашингтон, 21 октября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Американская актриса Блейк Лайвли раскритиковала Instagram-профиль, который опубликовал снимки её детей. Об этом 21 октября пишет издание BuzzFeed.

Скриншот с YouTube Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

«Это так беспокоит. Я лично поделилась с вами, что эти люди преследуют и изводят моих детей. И вы все ещё публикуете фото. Вы сказали, что остановитесь. Вы лично мне обещали», — прокомментировала Лайвли пост со снимками её детей. «ВЫ тоже эксплуатируете очень маленьких детей. Пожалуйста. Удалите. Пожалуйста. Некоторых родителей это устраивает. НАС — НЕТ», — объяснила актриса.

ИА REGNUM напоминает, что с 2012 года Блейк Лайвли замужем за актёром Райаном Рейнольдсом. Пара воспитывает трёх дочерей. В 2018 году актриса сделала заявление, в котором попросила СМИ и папарацци не фотографировать её детей.