Чита, 21 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В некоторых районах Читы ночью 21 октября произошло аварийное отключение теплоснабжения. Без отопления остались жилые дома и социальные объекты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

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В связи с этим сотрудники надзорного ведомства организовали проверку. Они намерены установить причины аварии, действия уполномоченных органов по ликвидации последствий аварии, а также оценят достаточность мер по подготовке объектов к отопительному сезону.

«По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к ответственности», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в столице Забайкалья стартовал 18 сентября. Отопление получили 1654 многоквартирных домов.

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