Оренбург, 21 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. В общественном транспорте Оренбурга большинство пассажиров нарушают масочный режим, сообщает пресс-службе областного правительства.

(сс) AlexChirkin Маска

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В свою очередь, в мэрии Оренбурга заметили, что с проведением регулярных рейдов наблюдается положительная динамика. Профилактические беседы с людьми и предупреждения об административном наказании имеют эффект, и прослеживается тенденция увеличения количества пассажиров, использующих маски.

Чиновники подчёркивают, что перевозчик вправе отказать в предоставлении услуги, если пассажир находится в салоне без средств индивидуальной защиты.

Согласно указу губернатора Оренбуржья об антиковидных мерах перевозчики обязаны разместить в салоне автобусов информацию о мерах защиты при распространении коронавирусной инфекции, проводить регулярную уборку и дезинфекцию салонов, установить в общедоступном месте антисептические средства для обработки рук и организовать воспроизведение звуковой информации о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

За нарушение этих правил предусмотрено наказание. С начала октября в Оренбурге проведено шесть рейдов. По их результатам возбудили пять административных дел в отношении перевозчиков.

«За все время действия ограничений составлено более 400 протоколов. В большинстве случаев суды выносят решение об объявлении предупреждения. Однако нередки случаи вынесения наказаний в виде штрафов», — сообщила пресс-служба областного правительства.