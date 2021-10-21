Курган, 21 октября, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Курганской области школьники уходят на каникулы с 22 октября. Отдыхать учащиеся будут до 7 ноября включительно, сообщает региональный оперативный штаб.

Зинаида Серебрякова. Осенний парк

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«Главное сейчас — разорвать цепочку передачи инфекции и гриппа в образовательных организациях среди школьников и педагогов», — отметил директор департамента образования и науки Андрей Кочеров.

Кроме того, принято решение с 25 октября по 7 ноября перевести в дистанционный формат теоретические занятия для студентов колледжей и техникумов Кургана и Шадринска. Практические занятия и производственная практика будут проводиться в очном формате.