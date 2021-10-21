Волгоград, 21 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. В обстоятельствах конфликта в посёлке Верхняя Ельшанка Советского района Волгограда разбирается полиция, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД. По данным местных СМИ, один из жителей цыганской общины запустил кирпичом в женщину.

(сс) caligula1995 Кирпичи

Конфликт разгорелся из-за замечания — 58-летняя женщина, приехала в гости к маме, а увидев, что дети из цыганского посёлка на улице неподалёку разожгли костёр для выжигания кабелей, потребовала потушить огонь. Дети послушались, но через некоторое время к дому женщины пришли двое мужчин, стали ломать забор и оскорблять её, а потом один из них бросил в неё кирпич. По словам пострадавшей, удар пришёлся в висок, ей зашили рану в областной больнице, медики рекомендовали наблюдение у хирурга, невролога и терапевта, сообщает издание «Блокнот Волгограда».

В полиции отреагировали на информацию о конфликте: вечером 20 октября в пресс-службе заявили, что начата процессуальная проверка, по результатам которой будет принятое решение. Ход проведения проверки поставлен на контроль руководством ГУ МВД России по Волгоградской области.