Нижний Новгород, 21 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Свыше 670 человек, включая 650 несовершеннолетних, было эвакуировано из-за пожара из лицея в Нижнем Новгороде. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Freestockphotos.biz Пожар

Уточняется, что сообщение о пожаре в здании лицея №82 по адресу Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Культуры, дом 1 поступило утром 21 октября.

«Погибших и пострадавших нет. В 08:18 (мск) пожар ликвидирован на площади 1 кв. м. Пожарно-спасательными подразделениями эвакуировано 676 человек, из них 650 детей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября стало известно, что в результате пожара в гимназии, находящейся в Дарницком районе Киева, было эвакуировано 1,5 тыс. ее учеников.