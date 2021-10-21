Обнинск, Калужская область, 21 октября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Калужской области будет создан инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Парк атомных и медицинских технологий». Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом 21 октября сообщил официальный портал правительства РФ.

Grazhdanin-rosatom.ru Обнинск

Документ определяет основные направления работы «Парка атомных и медицинских технологий». Среди них — ядерные исследования и разработки, ядерная медицина, информационно-коммуникационные, аддитивные и лазерные технологии, а также новые материалы. Научные площадки будут располагаться на территории Обнинска.

К проектам, реализуемым на базе центра, планируется привлекать частные и государственные компании. Тем из них, кто готов инвестировать в развитие ИНТЦ, будут предоставлены земельные участки и объекты инфраструктуры на льготных условиях. Инициатором создания парка стал университет «МИФИ». В работе также принимают участие «Росатом» и Курчатовский институт. Объём инвестиций в проект превысит 20 млрд рублей, а по итогам его реализации будет создано около 1 тыс. рабочих мест.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Владислав Шапша назвал проект создания инновационного научно-технологического центра в Обнинске важным не только для региона, но и для страны в целом, поскольку одна из главных его задач — сбережение здоровья граждан.

«Это один из четырех проектов, которые поддерживает правительство России в рамках комплексной программы по восстановлению экономики», — отметил Владислав Шапша.