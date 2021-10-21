Закаменский район, Бурятия, 21 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В Закаменском районе Бурятии перед судом предстанет местный житель по обвинению в убийстве пожилой матери своей сожительницы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление было совершено в июле 2021 года.

Следственное управление СКР по Бурятии Орудие убийства в Бурятии

По версии следствия, 36-летний мужчина нигде не работал и злоупотреблял алкоголем. Из-за этого его сожительница ушла от него к матери, забрав детей. Ночью 29 июля обвиняемый в пьяном состоянии пришёл к их дому с ружьём и постучал в окно.

«На стук к окну подошла 73-летняя хозяйка дома. Пьяный мужчина из ружья с улицы через стекло выстрелил в пенсионерку. От огнестрельного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

На следующее утро мужчина был задержан. Его также обвинили в незаконном хранении огнестрельного оружия. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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