Анталья, Турция, 21 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Во время отдыха на юге Турции утонул турист из России. Об этом 21 октября сообщили в российском генконсульстве в Анталье.

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«Во время купания в море в штормовую погоду пропал находившийся в уезде Аланья на отдыхе российский гражданин 1982 года рождения. В ходе поисковых мероприятий, предпринятых турецкими правоохранительными органами, его тело было обнаружено в открытом море», — приводит сообщение генконсульства РИА Новости.

Кроме этого, представитель российской дипмиссии уточнил, что о трагическом происшествии, обстоятельства которого в настоящее время выясняются, российская сторона была официально уведомлена местной прокуратурой.

Также он указал, что в данный момент генконсульство РФ «в координации с турецкими властями, представителями страховой компании и родными погибшего» занимается вопросами о возвращении на родину тела погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября стало известно, что четверо граждан России, один гражданин Украины и один гражданин Узбекистана были арестованы в Турции по обвинению в шпионской деятельности.