Самара, 21 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате пожара в жилом многоквартирном доме в Самаре. Об этом 20 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

82.mchs.gov.ru Пожар в жилом доме в Керчи

Сообщается, что 20 октября 2021 года в ходе тушения пожара в многоквартирном жилом доме по улице Ново-Садовой спасатели обнаружили тело женщины 1970 года рождения.

По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на тушение этого пожара 133 спасателя были подняты по повышенному рангу вызова — Пожар № 2. Они локализовали и вскоре ликвидировали пожар на площади 250 кв. метров.