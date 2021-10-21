Джакарта, 21 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страна должна немедленно активизировать глобальное сотрудничество и торговые связи, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Глава государства попросил, чтобы взаимовыгодное и сбалансированное глобальное сотрудничество осуществлялось как можно шире.

«Индонезия открывает широкое международное сотрудничество, сбалансированное и взаимовыгодное торговое сотрудничество», — заявил президент Индонезии на открытии Trade Expo Indonesia Digital Edition 2021.

По словам президента, экспорт Индонезии в 2021 году достигнет пика и составит $142,01 млрд. За год экспорт вырастет на 37,7%.

Торговые партнеры Индонезии также начинают восстанавливаться. Во втором квартале 2021 года рост Китая составил 7,9%, США — 12,2%, Японии — 7,6%, а Индии — 20,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии объявило о 165 случаях заражения новыми штаммами коронавируса в Джакарте.