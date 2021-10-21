Прошедшая торговая сессия завершилась для рубля разнонаправленно — эксперт
Москва, 21 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Торговая сессия, прошедшая 20 октября, завершилась для рубля разнонаправленно. Российская валюта укрепилась относительно доллар на 0,06%, вновь переписав максимум с июля 2020 года и закрывшись на отметке 70,82 рубля за одну американскую расчетную единицу. Евро же укрепился к рублю на 0,33%, завершив торги на цене в 82,7 рубля. Об этом сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.
По его словам, факторы риска для российской валюты остаются теми же, что и раньше — напряженность вокруг рынка недвижимости Китая, инфляционное давление в мире и энергетический кризис. По его словам, вчера, 20 октября, к этим угрозам добавились еще две. Первая — это новым штамм AY.4.2, который был выявлен не только в России, но и в Великобритании, США и Израиле, и, судя по комментариям специалистов, является более заразным, чем «Дельта"-штамм.
Коган заявил, что вторая угроза — это жесткий локдаун в стране с 30 октября по 7 ноября, о котором вчера на совещании с правительством объявил глава РФ Владимир Путин. По его словам, это негативно отразится на потреблении и интересе инвесторов к российской валюте. Из факторов поддержки можно обозначить по-прежнему высокие цены на газ и нефть, добавил он.
Эксперт напомнил, что бочка Brent вновь обновила максимумы с 2018 года, пробив отметку в 86 долларов.
Предполагаемый коридор движения российской валюты на сегодня — 70,6−71,5 рубля за доллар и 82−83,3 рубля за евро, отметил Коган.