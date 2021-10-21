Москва, 21 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Торговая сессия, прошедшая 20 октября, завершилась для рубля разнонаправленно. Российская валюта укрепилась относительно доллар на 0,06%, вновь переписав максимум с июля 2020 года и закрывшись на отметке 70,82 рубля за одну американскую расчетную единицу. Евро же укрепился к рублю на 0,33%, завершив торги на цене в 82,7 рубля. Об этом сообщил ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, факторы риска для российской валюты остаются теми же, что и раньше — напряженность вокруг рынка недвижимости Китая, инфляционное давление в мире и энергетический кризис. По его словам, вчера, 20 октября, к этим угрозам добавились еще две. Первая — это новым штамм AY.4.2, который был выявлен не только в России, но и в Великобритании, США и Израиле, и, судя по комментариям специалистов, является более заразным, чем «Дельта"-штамм.

Коган заявил, что вторая угроза — это жесткий локдаун в стране с 30 октября по 7 ноября, о котором вчера на совещании с правительством объявил глава РФ Владимир Путин. По его словам, это негативно отразится на потреблении и интересе инвесторов к российской валюте. Из факторов поддержки можно обозначить по-прежнему высокие цены на газ и нефть, добавил он.

Эксперт напомнил, что бочка Brent вновь обновила максимумы с 2018 года, пробив отметку в 86 долларов.

Предполагаемый коридор движения российской валюты на сегодня — 70,6−71,5 рубля за доллар и 82−83,3 рубля за евро, отметил Коган.