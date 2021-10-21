Салехард, , 10:43 — REGNUM На Ямале с 21 октября исполняющим обязанности заместителя губернатора ЯНАО назначен Сергей Климентьев. При этом он продолжит руководить департаментом внутренней политики, сообщает пресс-служба главы региона.

Сергей Климентьев Пресс-служба губернатора ЯНАО

Сергей Климентьев родился в 1971 году в Коломне Московской области. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Затем получил диплом Академии государственной службы при президенте РФ по специальности «Политико-административное управление».

В правительстве ЯНАО работает с 1998 года, пройдя путь от ведущего специалиста до директора департамента. Женат, воспитывает четверых детей.