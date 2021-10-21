Москва, 21 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Второй энергоблок Ростовской АЭС был планово остановлен из-за небольшого дефекта в теплообменном контуре. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе концерна «Росэнергоатом» (входит в госкорпорацию «Росатом»).

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»21 октября 2021 года в 00:54 (мск) на энергоблоке № Ростовской АЭС в ходе обхода персоналом было зафиксировано парение из-за дефекта сварного шва на трубопроводе диаметром 18 миллиметров, относящемся к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе», — пояснили в пресс-службе.

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Отмечается, что эта система является частью второго «чистого» контура, по которому циркулирует чистая, не радиоактивная вода.

«Для осуществления необходимых ремонтных работ второй энергоблок по согласованной в установленном порядке заявке отключен от сети, так как на горячем оборудовании это сделать невозможно», — добавили в «Росэнергоатоме».

При этом подчёркивается, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет. Радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых значений.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября на Ростовской атомной электростанции в результате инцидента был остановлен второй энергоблок. Это произошло из-за утечки газа в одном из помещений, где располагается тепломеханическое оборудование, которое не имеет отношения к реакторной установке. Ремонт займёт несколько дней.

В результате происшествия никто не пострадал, радиационный фон на территории станции находится в пределах нормы. Энергоблоки №3, №4 Ростовской АЭС работают в штатном режиме на номинальном уровне мощности. Энергоблок №1 с 18 сентября находится в планово-предупредительном ремонте.

Обстоятельства произошедшего выясняются.