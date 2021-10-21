Владивосток, 21 октября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Студентам ДВФУ, в том числе и иностранным, рассказали о государственной политике в сфере противодействия терроризму, ответственности за преступления, связанные с участием в незаконной деятельности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Лекцию для молодёжи провели сотрудники аппарата антитеррористической комиссии Приморья и учебно-методического центра университета.

Студентов просветили о том, что стать причастным к террористической деятельности можно не только совершив какой-то акт, но и переведя деньги пособникам, предоставив орудие совершения преступления или даже оставив комментарий в соцсетях. В качестве примера студентам показали видеоролики с признанием раскаявшихся людей, прекративших незаконную деятельность.

«Эти преступления не имеют сроков давности. И пособничество терроризму наказывается большими сроками — от 10 до 20 лет», — сказал руководитель аппарата антитеррористической комиссии Игорь Савченко.

Как правило, вовлечение в террористическую деятельность происходит через интернет. Как не стать последователем лжеучений, эксперты также рассказали.

«Главная цель таких бесед — не напугать, а разъяснить, ведь именно молодежь и попадает в сети вербовщиков. Последние находят те слова, те нити, которые наиболее успешно могут подействовать на сознание в таком возрасте. Зачастую это происходит незаметно, а когда уже приходит понимание — бывает слишком поздно», — пояснили специалисты.

Также студентам рассказали, как себя вести в случае теракта.

Как сообщало ИА REGNUM, более миллиарда рублей выделят на обеспечение безопасности образовательных организаций власти Белгородской области.