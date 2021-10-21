Москва, , 10:48 — REGNUM Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) так и не предоставил России важную информацию, касающуюся предполагаемого отравления блогера Алексея Навального. Об этом постпред РФ при организации Александр Шульгин заявил 21 октября в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Логотип ОЗХО (сс) OPCW

Он отметил, что техсекретариат продолжает скрывать сведения о том, существуют ли видео и фотоматериалы следственных действий, которые эксперты организации проводили в Берлине. Также неизвестно, как проводилось разделение отобранных проб в Гааге перед отправкой этих материалов в сертифицированные лаборатории ОЗХО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в октябре российская сторона запросила у ОЗХО материалы, связанные с инцидентом с гражданином РФ Навальным. После предполагаемого отравления блогера в августе 2020 года по пути из Томска в Москву его приняла берлинская клиника. В МИД России считают очень важными сведения, связанные с «отравлением», но Москва не может их получить.

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