Москва, 21 октября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о взаимоотношениях со своим отцом. Она написала пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 20 октября.

Юрий Ядров Анна Седокова

https://www.instagram.com/p/CVQXabepTVR/

Артистка поделилась, что после развода родителей, она видела отца всего лишь два раза в жизни, однако недавно соскучилась по нему. Также Седокова вспомнила о человеке, который ухаживал за её матерью, когда певица была ещё ребёнком.

«Меня ругал только мамин хахаль, который в восемь лет пытался меня изнасиловать и приходил ночью из маминой комнаты ко мне», — рассказала Седокова. Имя отчима она решила не называть.

ИА REGNUM напоминает, что Анна Седокова стала популярна благодаря участию в группе «ВИА Гра». В 2006 году она покинула коллектив и начала сольную карьеру.