Якутск, 21 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Государственный долг Якутии уменьшили на 159 млн. рублей, республике осталось погасить ещё 49,9 млрд рублей кредитов. Соответствующие корректировке были приняты 21 октября на заседании Госсобрания региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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До уплаты госдолг Якутии составлял 50, 07 млрд рублей, сообщил министр финансов региона Валерий Жондоров.

«Перерасчёт верхних пределов государственного долга Якутии на 1 января 2022 года произведен за счет изменения остатков обязательств по государственным гарантиям», — отметил глава финансового ведомства.

Дефицит бюджета республики в 2021 году составит почти 6,4 млрд рублей — 4% от доходов региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году госдолг Якутии составлял 57,3 млрд рублей.