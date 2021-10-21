Вашингтон, 21 октября 2021, 10:40 — REGNUM США остаются открытыми для диалога с КНДР. Об этом 20 октября сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.
Данное заявление она сделала после того, как Пхеньян сообщил об испытании новой баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ).
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«Мы уже несколько месяцев заявляем о своей готовности вести переговоры с Северной Кореей», — подчеркнула Псаки.
Отметим, что Вашингтон неоднократно осуждал Пхеньян за ракетные испытания, одновременно напоминая о своей приверженности сотрудничеству с КНДР.
Так, 19 октября Джен Псаки осудила новые ракетные пуски Пхеньяна, а также призвала северокорейское руководство «воздержаться от новых провокаций» и начать диалог по разоружению.