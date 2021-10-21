Вашингтон, , 10:40 — REGNUM США остаются открытыми для диалога с КНДР. Об этом 20 октября сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

Джен Псаки (сс) The White House

Данное заявление она сделала после того, как Пхеньян сообщил об испытании новой баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ).

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«Мы уже несколько месяцев заявляем о своей готовности вести переговоры с Северной Кореей», — подчеркнула Псаки.

Отметим, что Вашингтон неоднократно осуждал Пхеньян за ракетные испытания, одновременно напоминая о своей приверженности сотрудничеству с КНДР.

Так, 19 октября Джен Псаки осудила новые ракетные пуски Пхеньяна, а также призвала северокорейское руководство «воздержаться от новых провокаций» и начать диалог по разоружению.

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