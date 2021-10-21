В Поволжье банкротный путь начала старейшая мебельная фабрика
Саратов, 21 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Арбитраж Саратовской области признал обоснованным банкротный иск к мебельной фабрике, работающей на рынке уже свыше 85 лет. В отношении ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика» ввели первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
В карточке дела появилась запись судьи Мрастьевой — «введение наблюдения». Детали пока не сообщались.
Напомним, слушания по делу начались год назад. Первым в суд обратился налоговый орган, предъявивший претензии на сумму более 12,4 млн рублей. Позднее к нему присоединилось ООО «Консалтинговая фирма «Технологии антикризисного менеджмента» с претензими на 469 тыс. рублей.
Справка: по данным ЕГРЮЛ, фабрика учреждена в октябре 2002 года. Директор — Александра Садовая. Средняя численность работников — более 100 человек. В 2020 году предприятие существенно нарастило выручку — с 8,5 до 88,983 млн рублей, но в итоге был получен чистый убыток в размере 65,679 млн рублей.