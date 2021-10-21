Саратов, 21 октября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Арбитраж Саратовской области признал обоснованным банкротный иск к мебельной фабрике, работающей на рынке уже свыше 85 лет. В отношении ЗАО «Энгельсская мебельная фабрика» ввели первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В карточке дела появилась запись судьи Мрастьевой — «введение наблюдения». Детали пока не сообщались.

Напомним, слушания по делу начались год назад. Первым в суд обратился налоговый орган, предъявивший претензии на сумму более 12,4 млн рублей. Позднее к нему присоединилось ООО «Консалтинговая фирма «Технологии антикризисного менеджмента» с претензими на 469 тыс. рублей.