Москва, 5 июня, 2024, 04:28 — ИА Регнум. В центре Москвы на Манежной площади две медсестры написали аббревиатуру Главного управления разведки Украины (ГУР) на памятнике маршалу Георгию Жукову. Женщин оперативно задержали. Тверской суд арестовал их на один месяц и 30 суток. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы. Подробности инцидента сообщила пресс-служба московских судов в Telegram-канале.

Василий Иванов ИА REGNUM Манежная площадь — памятник Г.К. Жукову

Задержанной Вере Николаевой 55 лет, её подельнице Анастасии Лысенковой — 28. Вечером 3 июня женщины двумя красными аэрозольными баллончиками сделали надпись «ГУР» на памятнике.

При этом Николаева поддерживает СВО. Она также пояснила, что отдала телефонным мошенникам 3 млн рублей, после этого её заставили исполнить их указания. Женщину обрабатывали два месяца, угрожали.

Обеим нужны были срочно деньги на погашение кредитов.

Вера Николаева живёт в Мытищах, Анастасия Лысенкова — в закрытом городе Краснознаменске. Работают медсёстрами.

Как сообщало ИА Регнум, второй западный окружной военный суд 23 мая приговорил 35-летнего бармена Владимира Малину к 25 годам лишения свободы за диверсии на железной дороге в Московской области и госизмену.

Жителя Хабаровска приговорили к 15 годам лишения свободы за ряд преступлений: поджог военкомата, осквернение захоронений, надругательство над российским флагом, хулиганство и вандализм. Такой вердикт 3 мая вынес 1-й Восточный окружной военный суд.