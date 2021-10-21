Москва, 21 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В среду, 20 октября, нефть марки Brent продолжила подъем, забуксовав на подходе к отметке 86 долларов за баррель. Сегодня, 21 октября, котировки передвинули трехлетние максимумы за пределами этого уровня, после чего тут же принялись корректироваться, стремясь к отметке 85 долларов. Об этом сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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По его словам, потенциал более агрессивного снижения выглядит ограниченным, и в ближайшее время фьючерсы, скорее всего, будут тяготеть к верхней границе диапазона. Эксперт отметил, что ралли продолжается, а на попытках спада Brent встречает новые покупки, что свидетельствует об устойчивости восходящего тренда.

Дадашев добавил, что в свете назревающего дефицита предложения цены могут и далее обновлять долгосрочные вершины, однако по мере дальнейшего восхождения бычий импульс может замедлиться из-за перекупленности.

По его словам, локальным фактором поддержки послужил отчет минэнерго США, который показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в стране сократились на 431 тыс. баррелей, тогда как днем ранее статистика API (Американский институт нефти) отразила рост показателя на 3,3 млн. Более того, отметил он, запасы бензина обвалились почти на 5,5 млн баррелей, достигнув минимального с ноября 2019 года уровня, что подтверждает растущий спрос. По его словам, добыча на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей, до 11,3 млн баррелей в день.

Дадашев считает, что помешать новому ралли в краткосрочной перспективе может некоторое угасание спроса на риск, которое сопровождается ослаблением давления на доллар. В любом случае, отметил он, даже если откат получит развитие, цены должны удержаться над восходящей 20-дневной скользящей средней, которая сегодня проходит в районе 81,80 долларов и выступает в качестве поддержки на протяжении двух последних месяцев.