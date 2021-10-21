Брянск, 21 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Брянской области 21 октября выявлено 377 носителей коронавируса — на восемь больше, чем за предыдущие сутки и это стало новым рекордом. Лаборатории проверили 6 460 тестов. В летальную статистику добавили ещё 15 записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Брянской области подтверждено 71 805 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 65 179 человек, из них 276 — выписаны после лечения за минувшие сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 1 704 пациента.

С начала пандемии в Брянской области проведено 893 111 исследований на коронавирус.